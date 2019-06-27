В Центре по киберугрозам заявили, что мифы о «русских хакерах» придумали в США

Москва, 27 июня. Американские спецслужбы придумали миф о «русских хакерах» для того, чтобы обеспечить себе доминирование в информационной сфере. Об этом заявил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

«На какой почве вырастают мифы о русских или китайских или каких-то других хакерах? Кто их порождает?» — поинтересовался он на брифинге в МИА «Россия сегодня».

Мурашов заметил, что ответы на эти вопросы очевидны. По его словам, «игру без правил ведут американские спецслужбы».

«Их задача подавить всех, кто не входит в клуб единомышленников, и обеспечить себе доминирование в информационной сфере», — объяснил Мурашов.

Отметим, созданный приказом директора ФСБ осенью 2018 года Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры на территории РФ.

По мнению писателя, публициста, общественного деятеля Николая Старикова, когда США кого-то обвиняют в кибератаках, это значит, что они сами их совершают. В комментарии Федеральному агентству новостей он заявил, что РФ не раз обвиняли в якобы «вмешательстве» в выборы президента США.

Также, по словам Старикова, обвинения выдвигались в адрес некой структуры под названием «Агентство интернет-исследований». Ее ряд СМИ связывает с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. При этом провальное «расследование» спецпрокурора США Роберта Мюллера доказало, что никакого «сговора» между Дональдом Трампом и Москвой нет, а РФ не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов.

Отметим, «расследование» обошлось американским налогоплательщикам в 35 млн долларов. После громкого провала сам Мюллер сообщил, что закрывает офис и покидает министерство юстиции США.

Соединенные Штаты бездоказательно обвиняют так называемое «АИИ» во вмешательстве во внутренние дела государства, подчеркивает Стариков.

«Мы пытались в течение многих лет доказать, что Россия ни в какие выборы не вмешивалась, и что все обвинения в адрес «Агентства интернет-исследований» — полный абсурд. Но нас никто не слышит», — объясняет собеседник ФАН.

Писатель обращает внимание на тот факт, что Вашингтон навряд ли откажется от политики вмешательства в дела других стран. Об этом свидетельствуют открытые кибератаки против России. Как считает Стариков, чтобы им противостоять, можно как раз-таки взять на вооружение идею с созданием структур, подобных некоему «Агентству интернет-исследований», доказательств существования которого, отметим, представлено не было.

По словам писателя, формирование полноценных подразделений поможет России противостоять американским кибератакам.

Стариков заметил, что в задачи таких подразделений должны входить не только отражение хакерских атак. По мнению публициста, важно наладить работу полноценных формирований, которые будут работать в Сети в интересах России — начиная с комментариев в социальных сетях и заканчивая собственными ресурсами информационного характера.