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Органам госвласти разрешили бесплатно размещаться в объектах культурного наследия

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Органам госвласти разрешили бесплатно размещаться в объектах культурного наследия

Москва, 27 июня. Госдума приняла закон о безвозмездном использовании объектов культурного наследия органами госвласти. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, воспользоваться таким правом смогут представители федеральных и субъектных структур, а также органы местного самоуправления.

«Речь идет о тех памятниках, которые в настоящий момент по каким-либо причинам не используются и находятся в плачевном состоянии. Данным законом предоставляется возможность занимать эти памятники государственным структурам, а также некоммерческим организациям и структурам, которые каким-то образом сотрудничают с государственной властью, президентскими структурами», — рассказал в беседе с ФАН депутат Александр Шолохов.

Это форма передачи государственного имущества, при которой оно остается таковым. Памятники будут использоваться только при условии приведения их в достойное состояние, уточнил первый заместитель председателя комитета по культуре.

«Я считаю, это очень правильная инициатива. Когда мы говорим о памятниках, нужно понимать, сколько усадебных комплексов сегодня разрушается. Если вкладываются деньги в их восстановление, такое можно только приветствовать», — подытожил Шолохов.

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Автор: Алена Разживина
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