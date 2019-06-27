Органам госвласти разрешили бесплатно размещаться в объектах культурного наследия

Москва, 27 июня. Госдума приняла закон о безвозмездном использовании объектов культурного наследия органами госвласти. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, воспользоваться таким правом смогут представители федеральных и субъектных структур, а также органы местного самоуправления.

«Речь идет о тех памятниках, которые в настоящий момент по каким-либо причинам не используются и находятся в плачевном состоянии. Данным законом предоставляется возможность занимать эти памятники государственным структурам, а также некоммерческим организациям и структурам, которые каким-то образом сотрудничают с государственной властью, президентскими структурами», — рассказал в беседе с ФАН депутат Александр Шолохов.

Это форма передачи государственного имущества, при которой оно остается таковым. Памятники будут использоваться только при условии приведения их в достойное состояние, уточнил первый заместитель председателя комитета по культуре.