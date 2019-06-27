Россия зафиксировала 12 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 27 июня. Российская сторона совместной российско-турецкой комиссии по перемирию зафиксировала 12 нарушений режима прекращения военных действий в Сирии за прошедшие сутки, об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном во вторник на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы», — сказано в сообщении пресс-службы центра по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что российские военные зафиксировали два случая нарушения перемирия в провинции Алеппо, шесть случаев – в Латакии и четыре случая – в Хаме. Турецкое представительство сообщило о 13 случаях нарушения режима прекращения огня в Алеппо, Идлибе, Хаме и Латакии.

Также в МО РФ сообщили, что Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за прошедшие сутки провел четыре гуманитарные акции. Российские военные выдали 690 продовольственных наборов в провинции Алеппо, в провинции Дамаск выдано 346 продовольственных наборов, также гуманитарные акции проводились в провинциях Хомс и Латакия. Российская сторона комиссии отметила, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. После объявления в 2017 году о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) власти Сирии активно занимаются восстановлением инфраструктуры и вопросом возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.