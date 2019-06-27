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В Калифорнии скончался актер из сериала «Зачарованные»

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В Калифорнии скончался актер из сериала «Зачарованные»

Лос-Анджелес, 27 июня. Голливудский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, скончался в возрасте 73 лет в Калифорнии. Об этом сообщает в четверг издание The Sun.

Согласно данным ресурса, у артиста случился инсульт.

Билли Драго родился 30 ноября 1945 года в Канзасе, приступил к актерскому делу в 1979 году. Телезрителю он больше известен по роли демона Барбаса в сериале «Зачарованные».

Кроме того, он снялся в таких художественных лентах, как «Неприкасаемые», «Загадочная кожа» и «Имя ему Смерть».

В четверг также стало известно, что американский актер Макс Райт скончался в возрасте 75 лет. Популярность к артисту пришла после роли в культовой американской комедии «Альф», которая выходила на экраны в течение четырех лет — с 1986 года по 1990 год.

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Автор: Сергей Петров
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