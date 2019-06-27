Погибший при крушении Ан-24 пилот случайно спас жизнь своему коллеге

Улан-Удэ, 27 июня. Вместо пилота, который погиб при жесткой посадке Ан-24 в Нижнеангарске, за штурвал самолета должен был сесть другой человек. Однако одного из членов экипажа экстренно заменили перед вылетом.

Пилот, который изначально должен был стать командиром воздушного судна, почувствовал себя плохо во время предполетного медосмотра в Иркутске. И хотя медкомиссия разрешила мужчине лететь, уже возле самолета он пожаловался на боли в желудке, сообщает KP.RU. В итоге за штурвал Ан-24 сел пилот-инструктор.

«Ладно, я слетаю сам, а то не дай бог в полете хватанет», — сказал пилот-инструктор, не подозревая, что спасает жизнь своему коллеге.

После жесткой посадки, которую совершил Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска, командир экипажа и бортмеханик погибли.

Напомним, самолет, принадлежащий авиакомпании «Ангара», выполнял рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск». При посадке в аэропорту Нижнеангарска Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. После этого воздушное судно загорелось. Инцидент произошел 27 июня примерно в 10.30 по местному времени.

Сотрудникам экстренных служб потребовалось около часа, чтобы локализовать пожар. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало видео с места событий. Также был опубликован полный список пассажиров Ан-24.

После аварии несколько человек были госпитализированы с различными травмами.

В результате трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Дело передали в центральный аппарат СК.