Шепелев рассказал, как бил татуировки и курил тайком от родителей

Москва, 27 июня. Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем подростковом бунте против родителей. По словам шоумена, свою первую татуировку он сделал именно наперекор взрослым.

Рассказать об этом эпизоде Шепелева побудила пара подростков, которых он встретил на улице. По его словам, внимание привлекли именно татуировки ребят: два сине-зеленые львиные головы, вытатуированные на бедрах девушки, и неумелый татуированный рукав у парня.

«И я вспоминаю, что, как и они, в этом возрасте я, наперекор родителям, бил корявую татуировку у непонятно какого мастера, непонятно в каком салоне, прокалывал ухо, тайком курил и гордо ходил с девочкой, которая до смерти не нравилась бабушке, — и был счастлив, и сейчас вспоминаю эту «независимость» с улыбкой», — написал Шепелев в своем аккаунте в Instagram.

Телеведущий также спросил у своих подписчиков: а что делали они, будучи подростками, чтобы казаться взрослыми.

Ранее Дмитрий Шепелев признался поклонникам, что ему приходилось нарушать правила авиакомпаний из-за своей домашней питомицы — собаки по кличке Лу. Телеведущий рассказал, что Лу боится перелетов, и, чтобы ее успокоить, ему приходится выпускать ее из переноски для животных на борту самолета, что делать запрещено.

Напомним, Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с певицей Жанной Фриске. В 2013 году у них родился сын Платон. Исполнительница умерла спустя два года после рождения малыша.