Дамаск, 27 июня. Сотрудники компетентных органов сирийского города Хомс изъяли во время обыска на севере провинции в городе Ар-Растан коллекцию древностей, которую террористические группировки подготовили для вывоза за границу. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По его словам, составлен акт возврата артефактов в департамент древностей и музеев Хомса.

Директор музея города Хомс Любаба Аль-Али сообщила, что среди изъятых у контрбандитов артефактов были различная глиняная посуда, скульптура льва, статуя, выполненная из бронзы, две древние печати, одна из которых относится к эпохе фараонов, другая — к османской, кроме того, там была уникальная коллекция монет, в том числе римских, византийских и исламских и другое.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что сирийские силы безопасности обнаружили множество оружия и боеприпасов, в том числе израильского производства, в городе Ялда в южных пригородах Дамаска. Как стало известно, это произошло во время завершения сирийскими военными операций по проверке безопасности районов, освобожденных сирийской арабской армией от незаконных вооруженных группировок. Источник в службе безопасности заявил, что во время обыска, а также после сбора информации, полученной жителями городов Баббила и Бейт-Сахм, была осмотрена ферма, находящаяся несколько лет назад под контролем террористов.

В штаб-квартире, принадлежащей боевикам, было обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе иностранного производства.

Стоит отметить, что сирийские военные практически ежедневно натыкаются на оружие, оставленное джихадистами в освобожденных регионах. Некоторые из них также прячут самодельные взрывные устройства и мины-ловушки на дорогах с целью погубить как можно больше невинных людей, которые возвращаются в провинцию. Для этого специальная инженерная бригада САА проводит тщательный осмотр всех районов.