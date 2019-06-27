Сирия, 27 июня. Автомобиль взорвался в центре Дамаска. Системы противовоздушной обороны авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» сбили два беспилотника боевиков. В Хаме сирийская армия обменивается ударами с «Фатх Аль-Мубин». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: ударили по расположениям боевиков в южных районах Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменивается ударами с боевиками на северо-западе Хамы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: безуспешно атаковала авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» с помощью беспилотников в Латакии.

Курды: потеряли двух бойцов при взрыве мины в Дейр-эз-Зоре.

«Фатах Аль-Мубин»: заявила о разрушении грузовика и пулеметной установки сирийской армии на северо-западе Хамы.

Провинция Дамаск

Женщина и ее сын получили ранения в результате взрыва автомобиля на автомагистрали Меззех в столице провинции Дамаск. Как сообщает новостное агентство SANA, в автомобиль была установлена самодельная взрывчатка. Оба пострадавших доставлены в больницу, движение на улице перекрыто, а место взрыва оцеплено полицией. В настоящее время ведется расследование. Ответственность за подрыв пока что не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.

Провинция Латакия

В Латакии продолжаются бои сирийской армии и боевиков альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» за высоты Курдских гор и стратегически важный пункт – город Кабана. Ночью два дрона боевиков совершили попытку нападения на военную базу ВКС РФ «Хмеймим». Российскими средствами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены оба летательных аппарата, которые приближались к российской авиабазе с юго-западного направления. Пострадавших или материального ущерба нет, как сообщает новостной портал Step News Agency.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает Twitter-канал Deir Ezzor 24, два бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли в деревне Аль-Кубер, когда их автомобиль наехал на противопехотную мину по время патрулирования местности. Пока ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за подрыв.

В деревне Джейдет-Бакара скончался один человек в результате взрыва мины, оставшейся после отступления из провинции террористов «Исламского государства»1, о чем также сообщает источник.

Провинция Идлиб

Продолжаются ожесточенные бои на границе провинция Идлиб и Хама. Как передает Twitter-канал Masar Press Net, ВВС Сирии нанесли удар по опорным пунктам боевикам в районе поселке Кафр-Саджна. Информация о потерях радикалов в живой силе или военной технике пока что уточняются. В предместьях города Аль-Касабия и в районе Кафр-Набуды сирийская армия обменивается ударами с боевиками.

Провинция Хама

Вчера к поселению Брейджидж было стянуто подкрепление для сирийской армии. Продолжаются бои в районе Тель-Маллаха. Как заявляют боевики группировки «Фатах Аль-Мубин», в склонах горы Тель-Хаваш был подбит залпом из противотанковой ракетной установки грузовик сирийской армии и ранены несколько военнослужащих, которые находились поблизости от машины. В этом же районе боевики уничтожили крупнокалиберную пулеметную установку САА, как сообщает Telegram-канал NORS. Данные заявления пока что не было подтверждены официальными СМИ.

САА продолжает вести огонь по позициям боевиков в окрестностях города Аль-Латамина, как передает местный источник новостей в сети Twitter Mahmod Hamway. Данные о потерях среди джихадистов на данный момент не поступали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)