Тегеран, 27 июня. Ответ армии Ирана в случае повторного нарушения США границ страны будет жестче, чем в случае со сбитым беспилотником. Об этом рассказал председатель иранского парламента Али Лариджани.

Тегеран пригрозил США более жестким ответом в случае повторного нарушения границы. По словам иранского политика, для Вашингтона сбитый беспилотник стал важным сигналом к тому, чтобы не нарушать границы Ирана. Как пишет издание Tasnim, если США снова пойдут на подобный шаг, ответ вооруженных сил будет еще более жестким. Кроме того, он уточнил, что американская сторона получает информацию от «лицемеров», поэтому данные об Иране ошибочны. Он подчеркнул, что на основании этих данных Белый дом принимает решения.

Напомним, в последнее время ситуация в отношениях между Ираном и США значительно обострилась. Вашингтон ввел жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана, а также объявил КСИР террористической организацией.

В ответ Тегеран признал американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) террористической организацией, а сами США — «государством — спонсором терроризма». После этого Вашингтон направил к берегам Исламской Республики авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики.

Ранее представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что сумели сбить беспилотник Global Hawk ВВС США на юге Ирана. Сам инцидент произошел в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган. В КСИР отмечают, что американский дрон вторгся в воздушное пространство Ирана.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в четверг заявил, что сбил американский беспилотник, который нарушил воздушное пространство Ирана. Позже стало известно, что рядом с летательным аппаратом летел самолет США с 35 людьми, однако иранские военные не стали сбивать его, несмотря на то, что он так же, как беспилотник, нарушил воздушное пространство. Американская сторона в свою очередь заявила, что беспилотник был сбит в международном пространстве.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США. По словам Трампа, Иран в случае войны с США столкнется с «невиданными прежде разрушениями». При этом американский лидер отметил, что не хочет такого развития событий.