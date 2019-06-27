Mozilla разработала инструмент для обмана таргетированной рекламы

Москва, 27 июня. Американская компания Mozilla разработала специальный инструмент, который позволяет обмануть инструмент отслеживания таргетированной рекламы. Об этом проинформировали в официальном блоге.

Эксперты запустили сервис, получивший название Track THIS. Он предназначен для браузера Firefox. Принцип работы инструмента заключается в том, что служба открывает в браузере около ста вкладок. Они позволяют пользователю «запутать следы» и обмануть рекламные алгоритмы.

Система действует следующим образом: к примеру, человек искал в Сети информацию о бытовой технике, в этот момент инструмент от Mozilla открывает в браузере сто случайных вкладок, тем самым сбивая трекеры. Пользователь будет видеть рекламу, однако она не будет иметь совершенно никакого отношения к истории поиска.

Track THIS можно использовать в следующих браузерах: Firefox, Chrome, Safari и Edge. Сервис доступен для пользователей компьютерных версий.

Ранее сообщалось, что компания Mozilla представила специальную версию своего браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad. Отметим, в специальной версии браузера для iPad поддерживаются все функции, которые есть в версии для iOS устройств. Отличаются они только функциями разделенного экрана и усовершенствованной системой управления вкладками.