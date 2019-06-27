Forbes назвал топ-10 лучших российских вузов

Москва, 27 июня. Журнал Forbes представил топ-10 российских вузов текущего года, оцененных по 10 критериям. По версии издания, лидером рейтинга стал Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС).

Отмечается, что отечественные вузы проанализированы по 10 критериям и параметрам, среди которых — качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, который брал во внимание «элитность» учреждения и долю предпринимателей в суммарном числе выпускников.

Так, первую строчку в списке занял Национальный исследовательский технологический университет, набравший, по версии журнала, 54,11 балла из 100 возможных. На второй строчке расположился Московский государственный институт международных отношений — (МГИМО), набравший 52,24 балла. «Бронза» досталась Московскому физико-техническому институту (МФТИ) — 52,01 балла.

Кроме того, в топ-10 вошли Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), МГУ имени Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, ИТМО, НИУ «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Российская экономическая школа.

За основу списка были взяты данные мониторинга эффективности работы более тысячи вузов, который был подготовлен министерством образования и науки.