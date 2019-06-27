ФАН публикует фото и видео с места теракта в Дамаске

Дамаск, 27 июня. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео с места террористического акта в Дамаске, в результате которого пострадали двое мирных жителей.

На кадрах видно, что в результате взрыва от машины марки Hyundai практически ничего не осталось. На асфальте возле автомобиля видны следы крови.

Ранее сообщалось, что женщина и ребенок получили различные ранения в результате теракта в сирийской столице.

Сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало в машине на автостраде в Дамаске.

На месте работают сотрудники полиции, другие подробности случившегося уточняются.