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Новости Сирии

ФАН публикует фото и видео с места теракта в Дамаске

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ФАН публикует фото и видео с места теракта в Дамаске

Дамаск, 27 июня. Федеральное агентство новостей публикует фото и видео с места террористического акта в Дамаске, в результате которого пострадали двое мирных жителей.

ФАН публикует фото и видео с места теракта в Дамаске

На кадрах видно, что в результате взрыва от машины марки Hyundai практически ничего не осталось. На асфальте возле автомобиля видны следы крови.

ФАН публикует фото и видео с места теракта в Дамаске

Ранее сообщалось, что женщина и ребенок получили различные ранения в результате теракта в сирийской столице.

ФАН публикует фото и видео с места теракта в Дамаске

Сообщалось, что самодельное взрывное устройство сработало в машине на автостраде в Дамаске.

ФАН публикует фото и видео с места теракта в Дамаске

На месте работают сотрудники полиции, другие подробности случившегося уточняются.

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Автор: Мохамад Жарбуа
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