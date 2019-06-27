Невеста Хашукджи призвала ввести нефтяное эмбарго против Саудовской Аравии

Женева, 27 июня. Хатидже Дженгиз — невеста убитого осенью 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи — призвала ввести эмбарго на поставки нефти из Саудовской Аравии. Эту меру девушка предлагает предпринять в качестве санкций против Эр-Рияда.

По ее мнению, необходимо ввести нефтяное эмбарго в отношении Саудовской Аравии.

«С другой стороны, я еще плохо разбираюсь в том, как это можно сделать, или какие процедуры должны последовать, чтобы ввести санкции против Саудовской Аравии. Международное сообщество, я уверена, найдет пути. Я верю в то, что Саудовская Аравия должна заплатить за свои деяния, и это бессмысленно: отрицать или оспаривать доклад ООН», — сказала Хатидже Дженгиз в комментарии РИА Новости.

Она добавила, что будет требовать от властей Саудовской Аравии взять на себя ответственность за убийство Джамаля Хашукджи.

Хатидже Дженгиз приехала в Женеву для участия в официальном представлении доклада по расследованию дела об убийстве журналиста на 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Документ был представлен спецдокладчиком по внесудебным казням Аньес Каламар.

В докладе Каламар говорится, что вина за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи лежит на Эр-Рияде. Кроме того спецдокладчик ООН заявила, что есть доказательства причастности саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда к казни журналиста, однако для окончательных выводов по делу необходимо дальнейшее расследование. При этом МИД Саудовской Аравии неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.

Напомним, журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции в начале октября 2018 года после того, как вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Позже СМИ королевства распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, а к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Турецкая прокуратура в свою очередь заявила, что убийство журналиста было преднамеренным. Впоследствии сообщалось, что Джамаль Хашукджи был убит, а жестокие пытки проходили прямо в здании дипломатического представительства королевства.

Ряд стран, в том числе Россия, Великобритания и США, потребовали провести объективное расследование преступления. В Эр-Рияде по факту убийства Хашукджи было возбуждено уголовное дело. По подозрению в причастности к убийству был задержан 21 человек, для пяти из них генпрокуратура страны потребовала смертной казни.