Госдума приняла закон о борьбе с «билетной мафией». Документ был инициирован правительством РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Продавать билеты, абонементы и экскурсионные путевки с 1 сентября 2019 года смогут только организации исполнительских искусств и музеи, а также уполномоченные ими лица на основании договоров. При этом за распространителями билетов остается право брать плату за оказание сопутствующих услуг, в том числе печать и электронное бронирование. Но вводится ограничение в сумме — по закону она не должна превышать 10% от стоимости. Возможность однократной продажи будет и у владельцев «лишних билетиков». Однако с оговоркой — не дороже цены, указанной на документе.

Кроме того, вводятся правила для тех, кто передумал идти на мероприятие и хочет вернуть деньги за билет. Если обратиться за десять дней до события, то вернут полную стоимость, за пять — половину, за три — 30%. А в случае обращения менее чем за 72 часа вопрос о возврате будет решаться на усмотрение организаторов. Они также могут предложить посетителю прийти на мероприятие в иной день или выбрать другое.

В законе прописаны и случаи, когда сдать билет будет невозможно. Речь идет о продажах по акциям и на особых условиях, которые, например, действуют для пенсионеров и студентов.

Еще одним нововведением станет возможность сдать билет в связи с документально подтвержденными обстоятельствами болезни или смерти членов семьи, но правила и условия определит правительство.

«Закон не может содержать буквально все детали, иначе пришлось бы невероятно расширить этот законопроект. Представьте, заболел — в законе нужно прописать, какие справки человек должен представить, кто их легитимен выписывать и так далее. А если у человека случились другие непредвиденные ситуации, мы в законе должны их все прописать? Это как раз тот случай, когда подзаконные акты должны описывать эту детализацию», — пояснил в беседе с ФАН депутат Александр Шолохов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре озвучил свои прогнозы относительно потенциальной эффективности принятых решений.

«Думаю, этот закон в значительной мере позволит решить вопрос со спекуляциями. Я беру эту поправку — «в значительной мере», потому что изобретательности людей, желающих нажиться на чужом добре, можно только позавидовать. Предугадывать я не берусь. Но те ограничения, которые, помимо всего прочего, вводятся на возврат билетов, их перепродажу, будут серьезной защитой для наших ведущих театров от тех, кто пытается обогатиться за счет перепродажи билетов», — подытожил Шолохов.

Ранее о работе над документом рассказывала и глава комитета по культуре Елена Ямпольская. Депутат объяснила, что пятимесячный перерыв между первым и вторым чтением был связан с необходимостью доработки внесенной правительством инициативы.

«Поверьте, нашему комитету стоило огромных усилий, чтобы свести интересы всех сторон, которые участвуют в данном процессе реализации и возврата билетов. И именно на это было затрачено такое значительное количество времени», — пояснила парламентарий.

Значимость принятого закона ранее отмечал и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению спикера нижней палаты парламента, таких решений ожидали и зрители, и театральное сообщество.