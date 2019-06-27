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Названа дата начала съемок фильма «Брат-3»

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Названа дата начала съемок фильма «Брат-3»

Москва, 27 июня. Частично профинансированные съемки фильма «Брат-3» начнутся в подмосковном Красногорске в конце июля 2019 года. Об этом сообщил PR-директор режиссера и шоумена Стаса Барецкого Вадим Горжанкин.

«Наконец-то за счет средств полученных от первых интеграций брендов в фильм появилась возможность перейти от слов к реальному делу. Съемки начнутся в конце июля», — отметил Стас Барецкий.

По его словам, в настоящее время идет процесс подготовки к съемкам. В день их начала будет проведена специальная пресс-конференция.

«В отличие от «Брата-1» и «Брата-2» это будет не криминальный боевик, а криминальная комедия с элементами драмы. Свое участие в съемке подтвердили звезды шоу-бизнеса. Значительную часть фильма сыграет малоизвестный, но перспективный и талантливый актерский состав», — сказал Барецкий.

Сюжет фильма повествует о младшем брате Данилы Багрова, который мечтает попасть на съемки реалити-шоу «Дом-2». Также картина расскажет о судьбе женщины-киллера, которая убивает звезд шоу-бизнеса.

«Не обойдется картина без образа Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой», — сообщил Барецкий, который, кстати, сыграет старшего брата.

Отметим, изначально планировалось, что в съемках картины примет участие бывший боец Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан». Он был ранее судим за ограбления салонов сотовой связи. Дацик бежал из РФ, а после был выдан Финляндией. 

«На творческие планы повлияли рекламодатели, которые интегрируют бренды в картину. В любом случае, мы должны прислушиваться к их пожеланиям. Все-таки съемочный процесс стал возможен благодаря им», — объяснил Горжанкин.

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Автор: Сергей Петров
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