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Команда Зеленского предлагает перенести столицу Украины из Киева

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Команда Зеленского предлагает перенести столицу Украины из Киева

Киев, 27 июня. Депутат украинской Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что команда шестого президента Украины Владимира Зеленского выступила с инициативой перенести столицу Украины из Киева в другой город.

«Столицу Украины Киев необходимо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского», — рассказал украинский депутат.

По его словам, все происходящее в стране на сегодняшний день напоминает «анекдот, но уже не смешной».

Впрочем, Рабинович не уточнил, куда конкретно хотят перенести столицу, передает НСН.

Напомним, в 2016 году киевский политик Борис Колесников представил версию конституции Украины, в соответствии с которой столицу государства предполагается перенести из Киева в Канев.

По его словам, ключевым вопросом в этом проекте конституции является перенос столицы в город Канев, где расположены «святые шевченковские места», чтобы каждый политик, прибывая туда, понимал, что он находится у истоков истории и культуры Украины.

Кроме того, Колесников рассказал, что такой шаг будет способствовать отделению предпринимательской деятельности от политики и не несет в себе абсолютно никаких угроз Киеву. Он привел в пример Нью-Йорк в Америке.

«Как Нью-Йорк для США, Киев будет основным городом, финансовым центром нашей страны, а политики уедут ближе к народу», — объяснял политик.

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Автор: Сергей Петров
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