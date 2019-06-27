Уголовное дело об авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии передано в центральный аппарат СК РФ

Москва, 27 июня. Уголовное дело об авиакатастрофе самолета Ан-24 в Нижнеангарске, при которой погибли два человека, передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что глава СК России Александр Бастрыкин направил на место происшествия криминалистов центрального аппарата ведомства, которые имеют опыт расследования подобных дел.

«По поручению председателя Следственного комитета России для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в ГСУ Следственного комитета РФ», — говорится в сообщении.

Напомним, самолет Ан-24 совершал рейс Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск. Как сообщали СМИ, при посадке в Нижнеангарске воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранило металлический забор и врезалось в здание очистных сооружений. В результате жесткой посадки начался пожар. По предварительным данным, погибли два члена экипажа воздушного судна. 43 пассажира были эвакуированы.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказался список пассажиров, которые находились на борту совершившего аварийную посадку в Нижнеангарске самолета Ан-24.