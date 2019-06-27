Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Женщина и ребенок получили ранения в результате теракта в Дамаске

221
0 Оставить комментарий

Женщина и ребенок получили ранения в результате теракта в Дамаске

Дамаск, 27 июня. Женщина и ребенок получили ранения в четверг в столице Сирийской Арабской Республики в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дамаска.

По данным государственного телевидения САР, женщина и ее сын пострадали в результате террористического акта. Сообщается, что взрывное устройство сдетонировало в транспортном средстве на автостраде в Дамаске.

Этот район находится на западном въезде в Дамаск.

Другие подробности произошедшего в настоящий момент не приводятся.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров