Женщина и ребенок получили ранения в результате теракта в Дамаске

Дамаск, 27 июня. Женщина и ребенок получили ранения в четверг в столице Сирийской Арабской Республики в результате подрыва автомобиля. Об этом сообщает Syria TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дамаска.

По данным государственного телевидения САР, женщина и ее сын пострадали в результате террористического акта. Сообщается, что взрывное устройство сдетонировало в транспортном средстве на автостраде в Дамаске.

Этот район находится на западном въезде в Дамаск.

Другие подробности произошедшего в настоящий момент не приводятся.