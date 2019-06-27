Стало известно, во сколько обойдется создание «православного Ватикана» в Сергиевом Посаде

Москва, 27 июня. Подмосковный город Сергиев Посад может стать столицей международного православия. Полномасштабную реконструкцию города, где находится одна из главных православных святынь – Троице-Сергиева лавра, оценили в 120-140 млрд рублей.

Согласно разработанной концепции, предполагается практически полная перестройка Сергиева Посада и разделение города на духовную и административную части. Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев отметил, что преобразования коснутся центра города площадью около 400 гектаров, сообщают «Ведомости».

«Концепция – это некий учебник идеального города с точки зрения благоустройства, работы всех инженерных коммуникаций, дорожной инфраструктуры», — заявил Токарев.

Предполагается, что город станет «православным Ватиканом»: появится Культурно-представительский центр с музеем православного искусства, патриаршей богословской библиотекой, высшим церковным судом, гостиницами, корпусом синодальных учреждений и еще рядом объектов. В прошлом году Сергиев Посад посетили 2 млн туристов. Как отметил протоиерей Леонид, монахам очень сложно жить в таком шумном месте и с таким количеством туристов.

Для того, чтобы разделить деловую и туристическую части города, все административные здания перенесут в противоположенный конец города. Также планируется трансформировать жилые районы, построить около 800 тысяч квадратных метров нового жилья и обеспечить их необходимой инфраструктурой.

Особое внимание будет уделено развитию транспортной инфраструктуры. Для того, чтобы разгрузить центральную часть города, будет построен Новый Восточный объезд, появится транспортно-пересадочный узел, который соединит железнодорожный вокзал и автовокзал. Также на базе аэродрома «Вихрево» планируется создать аэропорт.