Москва, 27 июня. С 1 июля 2019 года в России начинает действовать правило обязательного использования эскроу-счетов. По этим правилам россиянам упростят оформление собственности в новостройке.

Новые правила позволяют людям не перечислять деньги застройщику, пока он не сдаст дом. Деньги за квартиру будут храниться на сберегательных счетах. Как пишет News.ru, застройщик ведет строительство за счет собственных средств или банковского кредита. Доступ к эскроу-счетам он получает только после сдачи объекта.

Предполагается, что эти меры позволят защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков. Президент РФ Владимир Путин ранее призвал банки и застройщиков наладить слаженную работу с учетом введения специальных эскроу-счетов.

Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил повышения цен на недвижимость из-за эскроу-счетов, поскольку теперь застройщики вынуждены использовать заемные средства под процент при строительстве.

Ранее СМИ сообщали, что россияне стали активнее покупать недвижимость за границей. За два года интерес россиян к приобретению недвижимости за рубежом увеличился на 70%.

Чаще всего россияне покупают жилье в Болгарии. Кроме того, увеличился спрос на жилье в Турции, Чехии, Черногории, а также на Кипре. Отмечается, что ранее более привлекательная для россиян Испания показала низкие результаты.

Лишь 2,5% жителей крупных и средних городов в РФ уточнили, что среди их друзей есть те, кто в ближайшее время собирается купить недвижимость за границей.

Напуганные санкциями российские эмигранты начали скупать элитное жилье в Москве. Отмечается, что в первом квартале 2018 года число обращений на покупку элитной недвижимости в России от живущих за рубежом россиян возросло и стало больше на 21%.

Напомним, список долгостроев в Москве сократился на 29 объектов. Отмечается, что 10 домов были введены в эксплуатацию, 8 стройплощадок освободили от недостроев, для 11 объектов выдали разрешение на строительство.

Известно, что в ЦАО Москвы находится 44 недостроя (больше, чем в других районах города), а в подмосковном Зеленограде — девять (меньше, чем в остальных районах). Напомним, что российское руководство распорядилось решить вопрос с долгостроями.