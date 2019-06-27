ВШЭ вошла в список 60 лучших молодых университетов мира по версии THE

Москва, 27 июня. Высшая школа экономики (ВШЭ) заняла 60-ю строчку списка лучших молодых университетов мира журнала Times Higher Education (THE). ВШЭ стала единственным российским вузом, оказавшимся в топ-100 данного рейтинга, сообщили в пресс-службе учебного заведения.

В список THE вошли университеты, которые были основаны не более 50 лет назад. В этом году в рейтинг включили 351 университет. В 2018 году в список вошли 250 учебных заведений.

За год ВШЭ смогла подняться на 24 строчки в рейтинге. Главный директор по знаниям ТНЕ Фил Бейти поздравил Высшую школу экономики с прорывом на 60-е место.

«Эта позиция не только свидетельствует о безусловном лидерстве ВШЭ среди российских университетов младше 50 лет, но и демонстрирует, что ВШЭ сегодня — один из лучших вузов мира», — отметил Бейти.

Кроме того, директор по знаниям THE назвал ВШЭ «восходящей звездой мирового высшего образования» и подчеркнул, что российскому вузу удалось достичь выдающихся успехов в науке и преподавании всего за несколько десятилетий, прошедших с момента его основания в 1992 году. Фил Бейти отметил, что ВШЭ впервые появилась в рейтинге молодых университетов в 2017 году. Тогда российский вуз находился около 100-го места. Сейчас же ВШЭ стремительно приближается к топ-50.

«Такое продвижение ВШЭ связано и с развитием всестороннего и сбалансированного спектра индикаторов THE. Но главным фактором успеха стали растущие возможности университета по привлечению внешнего финансирования научных исследований, а также, прежде всего, увеличение влиятельности научных публикаций ВШЭ», — пояснил Бейти.

Старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина отмечает, что попадание в рейтинг не является самоцелью для российского вуза.

«Для нас важно преодолеть «недостаток» молодых университетов — признание в глобальной среде их академической репутации», — подчеркнула Карелина.

По словам старшего директора по стратегическому развитию ВШЭ, вузу нужно сделать «10 трудных шагов», чтобы войти в топ-50 рейтинга THE. Карелина пояснила, что при формировании списка лучших молодых университетов вес коэффициентов для составных показателей рейтинга определяется иначе, чем для институциональных рейтингов. Например, значимость пункта «репутация» в институциональном рейтинге составляет 33%. В списке молодых университетов вес этого показателя снижен до 22%. Остальная часть распределяется между другими показателями. По словам Карелиной, ВШЭ успешно конкурирует и со «старыми» учебными заведениями в институциональных рейтингах.

В Высшей школе экономики отмечают, что вуз был создан в 1992 году действительно «с нуля». Дело в том, что в рейтинг молодых университетов вошли учебные заведения, которые провели реорганизацию не более 50 лет назад, и с этого момента начали заново отсчитывать свою историю. ВШЭ отметила свой 25-летний юбилей, попав в топ-100 рейтинга THE, а за два года продвинулась вверх почти на 40 позиций.

Отмечается, что с момента основания ВШЭ из вуза с единственной программой по экономике преобразовалась в многопрофильный глобальный университет, в котором развиваются, в том числе, нетрадиционные для учебного заведения направления — экономика, социология, политические науки. Кроме того, в университете уделяют внимание и недавно созданным направлениям, например, математике, компьютерным наукам, физике, химии, биологии и биотехнологиям.