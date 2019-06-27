ФАС выписала Google штрафы почти на 440 млн рублей за три года

Москва, 27 июня. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выписала компании Google несколько крупных штрафов на сумму 438 млн рублей за последние три года.

В общей сложности против корпорации было возбуждено семь дел, одно из которых антимонопольное, четыре — административные и два связаны с нарушениями закона «О рекламе». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ведомства.

«Общая сумма штрафов — 438 миллионов 167 тысяч 400 рублей», — сообщили в ФАС.

Напомним, компании Google грозит крупный штраф за размещение рекламы, содержание которой нарушает законодательство РФ. Согласно данным ведомства, в декабре минувшего года в одном из сервисов Google были опубликованы рекламные объявления по написанию дипломных работ и диссертаций. Отметим, законодательство РФ запрещает распространение рекламы подобного содержания.

Ранее сообщалось, что в американском сегменте Интернета нарастает скандал после того, как была обнародована запись со скрытой камеры. На ней глава департамента инноваций компании Google Джен Дженнаи подтверждает, что после неожиданной победы Дональда Трампа на американских выборах президента компания тайно поменяла алгоритмы машинного обучения своих поисковиков. Это было сделано для того, чтобы «исключить такой сценарий в будущем». Федеральное агентство новостей подробно рассказывает о скандальной ситуации.