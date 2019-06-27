Скончался актер из сериала «Альф» Макс Райт

Вашингтон, 27 июня. Американский актер Макс Райт скончался на 76-м году жизни в среду, об этом сообщает TMZ.

Райт стал известен благодаря роли в культовом американском ситкоме «Альф», который выходил на экраны с 1986 года по 1990 год. Райт сыграл в сериале главу семьи Таннеров, которая приютила забавного инопланетянина Альфа, пишет «Культуромания».

Кроме того, актер сыграл в фильмах «Весь этот джаз», «Свой в доску», «Хватай и беги», «Сон в летнюю ночь», отмечает телеканал «360». Также артист участвовал в съемках шоу «Буффало Билл» и других.

Как сообщает «Мир24», причиной смерти Райта стало онкологическое заболевание, с которым актер боролся с 1995 года. Актер скончался в своем доме в американском штате Калифорния.