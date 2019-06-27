Глава нефтяных ресурсов Сирии рассказал о ситуации с топливом в стране

Дамаск, 27 июня. Глава синдиката нефтяных и минеральных ресурсов в Сирии Мохамед Мари заявил в интервью корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН), что ситуация с топливом в Сирии не стабилизировалась окончательно. Продолжающиеся кризисы стали результатом эмбарго США, введенного в отношении Сирии. Однако Дамаск продолжают импортировать сырую нефть из дружественных стран, которые поддерживали Сирию. Такие, как Иран, Венесуэла и Латинская Америка.

Мари добавил, что после освобождения ряда регионов, оккупированных курдами, нефтяные скважины могут быть использованы для добычи нефти и ее переработки.

Мари надеется, что освобождение Кермиланского поля и месторождения Омар ослабит кризис в Сирии, где добыча когда-то достигала от 350 тыс. до 600 тыс. баррелей ежедневно, она пополняла государственную казну. Но в ходе войны некоторые поля были потеряны, на их реконструкцию требуются большие деньги.

Что касается повышения цен на нефть со стороны государства, Мари отметил, что государство должно найти решения проблемы, но из-за нехватки материалов, это негативно влияет на жизнь граждан.

По словам Мари, российские компании начали работы по разведке и реабилитации нефтегазовых месторождений и нефтеперерабатывающих заводов в Сирии.

Он подчеркнул, что российские компании в сотрудничестве с «сирийскими партнерами рассматривают возможность восстановления нефтяных и газовых месторождений, а также техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов и элементов инфраструктуры, а также геологоразведочные работы на земле и на шельфе».

Министерство нефти и минеральных ресурсов в начале этого года подписало ряд соглашений с российской стороной, в соответствии с которыми российские компании инвестируют в большую часть нефтяных и газовых месторождений в освобожденных районах.

Напомним, что в сирийских провинциях наблюдается топливный кризис, который достиг пика в военные годы, что было связано с тем, что министерство нефти было ограничено экономическими санкциями, наложенными на страну.