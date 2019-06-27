Навальный и его ОПГ занимаются крупными махинациями, работая под прикрытием «Альянса врачей» и «Альянса учителей»

Одиозный блогер Алексей Навальный, помимо своей интернет-деятельности, является основателем профсоюзного движения. Его ярые сторонники возглавили «Альянс врачей» и «Альянс учителей», которые должны были оказывать помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Однако благородное дело явилось прикрытием для теневых махинаций и выкачивания денег.

Союзы рабочих (или профсоюзы) возникли в XIX веке в процессе борьбы пролетариата против капиталистической эксплуатации. До наших дней профсоюзы дошли с идеей о защите трудовых и социальных прав граждан с оказанием бесплатной юридической помощи в трудовых, социально-экономических и профессиональных вопросах, в том числе в судебных и иных государственных органах. Дело, несомненно, хорошее, ведь далеко не каждый работодатель будет следовать букве закона, заботясь о благополучии своих работников.

К сожалению, в огромном количестве «альтруистичных» организаций затесались мошенники, которым очень выгодно, прикрываясь добрыми помыслами, наживаться на бедах простых граждан.

Мошеннические схемы «Профсоюза Навального»

Алексей Навальный, чье имя не раз фигурировало в разного рода скандалах, решил «побороться» за экономические права трудящихся. В связи с этим он создал «Профсоюз Навального», цель которого, на первый взгляд, звучит благородно: активно бороться за исполнение майских указов президента в части отстаивания зарплат работников образования, медицины, культурно-просветительских учреждений. Однако вся суть «помощи» заключалась в работе сайта, где можно пожаловаться и сомнительным путем рассчитать нужный уровень зарплаты.

Не так давно в СМИ прогремела история с махинациями «Профсоюза Навального» с финансовыми документами. Широкую огласку эта ситуация получила благодаря выявлению журналистами факта подделки справки о заработной плате некой медсестры, которая якобы обратилась за помощью в эту организацию. Федеральное агентство новостей провело расследование, в ходе которого были выявлены признаки фальсификации бухгалтерских документов. Липовый расчетный лист фактически целиком состоит из неверных расчетов, неправильно подобранных шрифтов и грубых ошибок в заполнении.

Мошенническая организация — явно выгодное дело, ведь она приносит большую прибыль Навальному и его подручным. Например, в 2018 году был создан сомнительный профсоюз — «Альянс врачей», который возглавила ярая сторонница блогера Анастасия Васильева, считающаяся безработной. Что примечательно, жалующаяся на бедственное положение женщина владеет элитной недвижимостью и содержит в доме дорогостоящую прислугу. Очевидно, что почетная должность является источником огромных доходов, которые позволяют вести расточительный образ жизни.

«Альянс учителей» принимает эстафету

«Альянс учителей» не так раскручен, как «Профсоюз Навального» или «Альянс врачей». На должность председателя был выдвинут еще один подручный блогера, петербургский муниципальный депутат Даниил Кен. Кандидатура была подобрана не случайно: Кен — приверженец украинских взглядов и сторонник распада России на множество государств. Был членом общественного движения «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ. — Прим. ФАН), которое создал беглый олигарх Михаил Ходорковский. Безуспешно пытался баллотироваться в Заксобрание Санкт-Петербурга в рамках избирательного проекта опального миллиардера «Открытые выборы». Примечательно, что медийную и финансовую помощь получали лишь те кандидаты, которые открыто признавали патронат Ходорковского. Ну а если мы видим комбинацию из олигарха, Навального, его сторонников и создания какой-то общественной организации, то сомнений в существовании скрытых финансовых криминальных схем практически не остается.

Отметим, председатель «Альянса учителей» получил свою известность благодаря совершенно диким поступкам. Например, Кен в 2016 году в качестве протеста принес в избирком отрезанную и освежеванную коровью голову.

Кроме того, глава «Альянса учителей» в 2015 году публично объявлял о том, что он отказывается платить налоги со своего бизнеса государству. Якобы это его принципиальная позиция, которую он не собирается менять. Легко представить, в каких масштабах этот человек способен проворачивать финансовые махинации.

Надо сказать, что «альянсы», как и «Профсоюз Навального», имеют странную организацию работы и источники финансирования. Денежные вливания могут быть откуда угодно, в том числе из-за рубежа. Ходорковский также может поддерживать профсоюз Кена, учитывая близкое сотрудничество с Навальным через мужа юриста ФБК Любови Соболь Сергея Мохова и непосредственно с Даниилом Кеном.

Грязная политическая игра «Альянса учителей»

По накатанной схеме (по ней же действовала глава «Альянса врачей» Васильева) Кен пиарится на любой теме в медиапространстве. Например, председатель «Альянса врачей» очень любила вламываться в больницы, нарушая режим и рабочие процессы, для того, чтобы проверить действия сотрудников. Уже в мае 2019 года была громкая история с задержанием Кена, который тоже решил совершить вторжение в детский сад под предлогом «проверки условий труда сотрудников». Официальных бумаг у председателя «альянса» не оказалось, так что руководству детсада пришлось вызвать правоохранительные органы.

Схожесть наблюдается и в политической подоплеке действий председателей обоих «альянсов». Васильева, как и Кен, привыкла использовать ресурсы профсоюзов для достижения политических целей. Глава «Альянса врачей», вместо помощи нуждающимся, занималась травлей журналистов. Например, пользуясь своим служебным положением, руководитель «альянса» разместила дискредитирующий пост в соцсетях с упоминанием сотрудников одного местного ТВ, которые ей не угодили. Сразу после этого на их личные страницы начали приходить угрозы расправы.

Кену, в свою очередь, явно хочется продвинуться во власти выше кресла муниципального депутата. К сожалению, председатель «Альянса учителей» не слишком избирателен в темах, на которых можно прославиться. Именно поэтому Кен решил подключить структуру к защите педофила, по совместительству активиста «Весны» Вадима Казаченко, которого обвиняют в развратных действиях по отношению к 14-летней школьнице. Видимо, мундепу плевать на то, что в его погоне за оппозиционной деятельностью учителя вынуждены заступаться за растлителя детей.

Истинные цели «ОПГ Навального»

Создание «альянсов» было ориентировано не только на имиджевое улучшение Навального и его сторонников. Липовая деятельность этих мошеннических организаций может приносить неплохие дивиденды всей «ОПГ» блогера. Речь идет не только о сомнительных денежных вливаниях и плацдарме для политически ориентированного самопиара.

В СМИ появлялись сообщения о том, что сбор личной информации, который ведет «Профсоюз Навального», может приносить огромную прибыль на черном рынке. Мошенники, коллекторы, рекламщики стоят в очередях за базами данных, чтобы использовать полученные сведения для махинаций. Возможно, в эту схему в будущем будут втянуты и «альянсы».

Нет сомнений в том, что деятельность «Альянса учителей», равно как и «Профсоюза Навального» с «Альянсом врачей», направлена только на извлечение выгоды всей «ОПГ Навального». Реальной помощи они не оказывают. Прикрываясь благими намерениями, Навальный и его сторонники наживаются на людях, преследуя только корыстные цели.