Меркель вновь стало плохо во время протокольного мероприятия

Берлин, 27 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель во второй раз за полторы недели испытала приступ сильной дрожи во время протокольного мероприятия — в ходе приема у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

На опубликованном видео запечатлено, как Меркель, стоя по правую руку от главы Германии, сильно дрожит, как при сильном ознобе. После этого, скорее всего, один из помощников протягивает ей стакан воды. Канцлер наотрез отказывается от помощи, а через несколько секунд дрожь прекращается.

Как сообщала «Газета.Ru», идентичная история произошла 18 июня. Канцлер принимала шестого президента Украины Владимира Зеленского и внезапно во время исполнения национальных гимнов начала испытывать сильное волнение и дрожь. Присутствующие обратили на это внимание, но никто не решился подойти к ней, скорее всего, на фоне опасения нарушить протокол.

После этого Меркель и Зеленский отправились на двусторонние переговоры и вышли к представителям СМИ чуть больше чем через час. Канцлер объяснила, что «выпила как минимум три стакана воды», что помогло справиться с недомоганием.

Ожидается, что в течение сегодняшнего дня Меркель вылетит в Осаку на саммит G20.