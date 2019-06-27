Сирия поддержала Палестину в борьбе против экономических планов США

Дамаск, 27 июня. Высший народный комитет Сирии подтвердил поддержку палестинского народа и свое категорическое неприятие «Экономического семинара в Бахрейне», предложенного США, указав, что это мероприятие направлено на ликвидацию палестинского дела. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

На своей периодической встрече под председательством Мохамеда Мустафы Миро Комитет подчеркнул свою поддержку юношей и девушек из Иерусалима и оккупированной Палестины, которые решительно и жестко сталкиваются с машиной сионистской агрессии и ее планами и продолжают и противостоят всем попыткам сионистского врага подорвать дух народа.

Комитет вновь заявил о своей поддержке Сирийской арабской армии (САА), которая пытается искоренить терроризм и поддержать единство всей сирийской территории, а также полностью освободить ее от всех форм оккупации и терроризма.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Комитет осудил стремление некоторых арабских режимов к нормализации отношений с израильской оккупационной структурой, призвав арабские массы, народные организации, профсоюзы и интеллектуальные и творческие организации активизировать совместные действия арабов и противостоять так называемой сделке века и ее преступным последствиям.

Он также осудил несправедливое экономическое эмбарго, введенное в отношении сирийского народа и американскую агрессию против иранского народа.

Комитет воздал должное жителям оккупированных сирийских арабских Голан за их решительный ответ на сионистско-американский проект, направленный на присоединение Голан к оккупирующему израильскому образованию, который был принят вопреки международному праву. На заседании отметили, что оккупированные Голаны были и останутся неотъемлемой частью сирийской территории.