ВМС Украины провели учения в Азовском море

Мариуполь, 27 июня. Военно-морские силы Украины (ВМСУ) и катера морской охраны пограничной службы провели совместные учения в водах Азовского моря. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил Украины.

По имеющимся данным, корабли и катера отрабатывали совместную стрельбу по морской цели, предоставление помощи катеру без хода. Кроме того, были проведены задержания кораблей условного противника и силовой захват судна-нарушителя.

Согласно информации пресс-центра, военные маневры сопровождали катера пограничной службы России.

Как сообщала «Газета.Ru», 25 ноября 2018 года три корабля ВМСУ — «Яны Капу, «Бердянск» и «Никополь» — нарушили границу Российской Федерации, вторглись в территориальные воды России в Черном море, в течение нескольких часов опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских пограничников остановиться. В результате корабли были задержаны, а моряки — арестованы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе однозначной провокацией. Глава государства также отметил, что в так называемой операции ВМСУ участвовали двое сотрудников Службы безопасности Украины.