Момент крушения Ан-24 попал на видео

Улан-Удэ, 27 июня. Пассажир самолета Ан-24 снял на видео момент жесткой посадки самолета в Бурятии, в результате которой погибли два человека.

На кадрах из иллюминатора самолета видно, как лайнер заходит на посадку, приземляется на взлетно-посадочную полосу, после чего выезжает за ее пределы и врезается в очистные сооружения. После столкновения самолет загорелся.

В результате аварии погибли пилот и бортмеханик, травмы различной степени тяжести получили 22 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту повлекшей гибели людей жесткой посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске.

Самолет совершал рейс из Улан-Удэ в Иркутск с посадкой в Нижнеангарске, пишет News.ru. После взлета у Ан-24 отказал один двигатель. Из-за этого экипаж воздушного судна принял решение об аварийной посадке, сообщает «Газета.ру».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео тушения воздушного судна. Кроме того, в распоряжении ФАН появился список пассажиров, которые находились на борту совершившего аварийную посадку в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Также стало известно, что срок действия сертификата летной годности самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии, истекал 28 июля 2019 года. Воздушное судно было выпущено в сентябре 1977 года и находилось в эксплуатации с апреля 1978 года.