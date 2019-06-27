Онищенко отреагировал на демарш семи стран во главе с Украиной в ПАСЕ

Украина стала лидером демарша семи стран, чьи делегации покинули сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Это было сделано в знак протеста против принятия резолюции о подтверждении полномочий российской делегации в полном объеме.

Примеру покинувшей сессию украинской делегации последовали представители Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии, а также Польши и Словакии. Ранее ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ с рядом рекомендаций, включенных в резолюции 2014-го и 2015 года.

Против возвращения России в ПАСЕ единогласно голосовали делегации Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины.

Своими размышлениями по поводу возвращения России в ПАСЕ, а также безуспешных попыток Украины и Грузии этому помешать, с читателями Федерального агентства новостей в своей авторской колонке поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Когда Киев вернется в состав России, тогда поговорим. Колонка Геннадия Онищенко

Посмотрел на разблюдовку тех, кто был категорически против возвращения России в ПАСЕ. В основном те, кто единодушно голосовал против, за исключением разве что Украины, это так называемые квазигосударства, размером чуть больше Москвы. Это государства, которые живут, думая не о том, как им создавать свою государственность — они живут обидой на свое якобы «оккупационное» советское прошлое. Хотя это советское прошлое им дало все: экономику, которую они сегодня имеют, вполне солидное образование, которое они сами получили и теперь с таким с упоением разрушают, и так далее.

Что касается позиции Украины, которая грозит, что вообще уйдет из ПАСЕ, ну, кто от этого что-то потеряет? — Никто ничего не потеряет. Они просто усугубят процесс, который сегодня разворачивается на наших глазах, при этом эволюционируя: это процесс уничтожения Украины как государства. Знак этого — полууголовные криминальные разборки между прошлым и нынешним правительством этой страны, естественно, припудренные не очень уверенно произносимыми высокопарными словами о народе, о государственности и т. д.

На самом деле — это просто передел бюджета между группировками. У одной группировки тоска, что нельзя больше делить, у других — сожаление, что они так поздно дорвались до этого полуразваленного бюджета. Так что сегодня мы наблюдаем окончательную гибель украинского государства, которое так и не состоялось. Это, конечно, трагедия для народа Украины, да и для всей Европы, которую это неминуемо затронет. Ведь Украина — это более четырех десятков миллионов человек, и дестабилизация там — это дестабилизация во всей Европе.

Если это осознавать, становится понятно, что возвращение России в ПАСЕ в первую очередь нужно Европе, а не нам. Россия меньше всего заинтересована возвращаться в ПАСЕ, потому что продуктивность этой организации весьма и весьма условная: даже не нулевая, а именно условная. Доказательство тому — расплодившаяся европейская бюрократия, не имеющая ничего за душой, и дезинтеграционные процессы (вспомните Brexit), которые там идут. Кстати, я бы европейским институтам посоветовал поучиться у нашего Евразийского экономического союза, который имеет достаточно жесткое управление, что помогает ему последовательно и настойчиво проводить свою позицию, защищая интересы пяти государств, которые в него входят.

А вот европейские государства утратили возможность проводить консолидированную политику. Они делегируют в структуры ЕС так называемых комиссаров, которые по сути ничего не решают. Это мне напоминает наш 1917-18 год, когда у нас были наркоматы и наркомы, а не министерства и министры. Так вот, эти европейские комиссары напоминают тех, в основном по части некомпетентности и по той политике, которую они пытаются проводить. Европейские комиссары не живут интересами своих стран, и между ними нет согласия. А уход Украины из ПАСЕ ставит эту организацию вообще на грань лишения смысла существования. Поэтому сегодня Европа крайне заинтересована в возвращении в ПАСЕ такого крупного игрока как Россия.

Естественно, если уж возвращаться, то нам нужно возвращаться на своих условиях. Думаю, нам теперь стоит в большей степени говорить в ПАСЕ от имени Евразийского экономического союза, постепенно вовлекая туда азиатскую часть ЕЭС. Я в первую очередь говорю о Казахстане, одной из крупнейших азиатских экономик, который, благодаря России, мог бы играть солидную роль в европейской экономической интеграции. Поэтому мы на это возвращение смотрим с холодной расчетливостью, без розовых очков и излишних эмоций.

Что касается позиции Грузии, то хочу высказать слова соболезнования «престарелому Карлсону», я имею в виду господина [экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила] Саакашвили. То, что на днях произошло в Тбилиси, неслучайно было приурочено к сессии ПАСЕ. Это никакое не совпадение, это спланированная акция с тем, чтобы снова обвинить во всем Россию.

Скажите пожалуйста, наш депутат позволил себе сесть в кресло, которое оказалось настолько священным для группировки Саакашвили, что они из-за этого устроили дебош и сделали все, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в своей стране! При этом в России ничто даже не шелохнулось по этому поводу!

Теперь Грузия по своей вине лишились полутора миллионов туристов, а сейчас вообще лишается экономических связей. Главный их национальный бренд — это винная продукция, которой они в лучшие времена производили 7,5 декалитров в год, так вот они и этого лишатся. Поверьте, ни один европейский рынок их с распростертыми объятиями не ждет. Там есть свои производители, которые сделают все, чтобы не допустить грузинское вино на свой рынок.

Для меня лично это огромное сожаление, потому что древняя культура виноделия, а она действительно уникальная, была на этой земле, которая сегодня называется Грузия, задолго до создания грузинского государства. Об этом говорят неопровержимые исторические свидетельства. А теперь эта культура вновь под угрозой. Истинных ценителей не будет, и останется сплошной фальшак. Вот и все. Так что Грузия просто обрушила свою экономику исключительно на радость «престарелому Карлсону», который так задорно скакал по киевским крышам.

Украина в лице господина [экс-президента Петра] Порошенко тоже потирает руки:

«Вот при мне Россию не пустили в ПАСЕ, а при [нынешнем президенте Владимире] Зеленском — пустили».

На самом деле, пусть они себе не льстят, все произошло не из-за Украины, а потому, что это объективная необходимость для Европы. Следующий этап — это отмена санкций. И этот момент не за горами. Потому что когда Киев вернется в состав России, Российского государства, тогда мы поговорим об этом в своем семейном кругу, без посторонних.

Геннадий Онищенко специально для ФАН