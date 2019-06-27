Составлен рейтинг российских городов с самым большим количеством автомобилей

Москва, 27 июня. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург возглавили рейтинг российских городов с самым большим количеством автомобилей. Об этом говорится в исследовании аналитического агенства «Автостат».

Первое место в рейтинге занимает российская столица. В Москве зарегистрировано 3,7 млн машин. Далее следует Санкт-Петербург, где числится 1,75 млн машин. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург с показателем в 462 тысяч автомобилей. Также в рейтинг вошли Новосибирск (445 тысяч машин) и Самара (394 тысяч авто).

В топ-10 городов России, где зафиксировано больше всего легковых автомобилей, вошли Казань (374 тысяч), Нижний Новгород (361 тысяча), Краснодар (341 тысяча), Челябинск (331 тысяча) и Воронеж (330 тысяч).

Ранее сообщалось, что иномарка Hyundai Solaris стала самым популярным автомобилем среди жителей столицы. Как выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат», в Москве насчитывается около 86 тысяч машин этой марки. На второй строчке рейтинга оказался Ford Focus. На автомобиле данной модели ездят 85,8 тысячи москвичей. Тройку лидеров замкнула KIA Rio (79,6 тыс. авто).

Напомним, около 10 миллионов автомобилей японских брендов насчитывается в России. Этот показатель составляет более 22% от общего объема автопарка на территории РФ. Наиболее распространенными среди них являются иномарки Toyota.