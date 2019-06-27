Назначение нового «постпреда» Зеленского в Крыму назвали клоунадой

Симферополь, 27 июня. Контакты властей Крыма с новым фейковым «постоянным представителем» президента Украины в Крыму исключены, об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность «постпреда» в Крыму Антона Кориневича. Соответствующий указ появился на сайте украинского президента. Ранее «постпредом» президента Украины в Крыму был Борис Бабин. Однако в декабре 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко снял его с должности.

«Вероятность каких-либо контактов с представителем, занимающим подобную фейковую должность, исключена. Ни о каких переговорах не может быть речи», — заявил Гемпель в комментарии РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что представитель Зеленского не имеет никакого отношения к Крыму. Полуостров является неотъемлемой частью России, жители Крыма не заинтересованы в контактах с представителями украинского президента, добавил Гемпель. Глава комитет напомнил, что в Крыму уже есть постоянный представитель президента РФ.

«Все это больше напоминает клоунаду, которую даже не стоит принимать во внимание», — добавил Гемпель.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.