Китай и США предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне

Пекин, 27 июня. КНР и Соединенные Штаты предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне. Об этом пишет китайское издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники.

По информации газеты, перемирие должно произойти на саммите G20 в японской Осаке 28-29 июня.

«Вашингтон и Пекин договорились еще об одном мире в торговой войне, чтобы возобновить переговоры для урегулирования ситуации», — говорится в китайском издании.

По имеющимся данным, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Дональда Трампа в Японии.

Как отметил один из источников, решение американского лидера приостановить введение дополнительных тарифов «было ценой» за разговор в Осаке.

Однако другой источник South China Morning Post полагает, что американский президент может изменить подход в любую минуту.

В прошедшую среду министр финансов США Стивен Мнучин в интервью телевизионному каналу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Америкой и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется.

Напомним, в прошлом году американская и китайская стороны ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров долей импорта в сотни миллиардов долларов ежегодно.