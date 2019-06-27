Появились новые подробности аварийной посадки Ан-24 в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Самолет Ан-24, который приземлился в Бурятии после отказа одного из двигателей, после соприкосновения с взлетно-посадочной полосой снесло в сторону, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По его словам, он проехал по всей взлетно-посадочной полосе, пробил ограждение и врезался в очистные сооружения.

Инцидент произошел в четверг. Самолет авиакомпании «Ангара», летевший из столицы Бурятии в Нижнеангарск, а потом в Иркутск загорелся после посадки. Борт приземлился в Нижнеангарске, судно выкатилось за пределы поля и загорелось. Пострадали 22 человека, семеро из них были госпитализированы. Двое пилотов погибли, их тела из кабины извлекли спасатели.

По предварительной версии, судно приземлилось с одним рабочим двигателем. Возбуждено уголовное дело. На месте работают специалисты, в расследовании инцидента будут принимать участие сотрудники Межгосударственного авиационного комитета и Росавиации.