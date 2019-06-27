Министерство транспорта Сирии организовало развлекательную поездку для раненых бойцов САА

Дамаск, 27 июня. Министерство транспорта Сирии организовало поездку на поезде для ряда раненых бойцов сирийской армии между станциями Аль-Рабва и Дамар возле Дамаска, поездка включала в себя насыщенную программу социальных и музыкальных мероприятий. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Как стало известно, 58 человек из провинции Тартус получили ранения, их отправили на поезд, возвращающийся в Главное управление железной дороги Хиджази.

Путешествие началось со станции Рабва до проектной станции Дамар, после чего последовал обеденный перерыв, в рамках которого были представлены национальные песни, в исполнении которых приняли участие раненые солдаты и сопровождающие их семьи. В своих песнях они подчеркнули волю и решимость продолжать жизнь и жертвовать.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Организаторы поездки Эйад Хассан и Али Хаммад из клуба раненых солдат Сирийской арабской армии (САА) в Тартусе сказали, что раненые способствовали освобождению ряда сирийских районов от терроризма во время службы в армии. Они способствовали безопасности и стабильности всей страны.

Поездка раненых солдат, прибывающих из Тартуса, включала в себя посещение Могилы Мучеников в Тартусе, поездка в Дамаск включала в себя посещение могилы неизвестного солдата, а также мечети Омейядов и Сук аль-Хамидии и ряда археологических памятников.

Ранее сообщалось, что полицейское командование Аль-Хасаки накануне провело церемонию выпуска нового отряда сил внутренней безопасности из провинции Хасака. Во время церемонии, проходившей в Полке охраны и безопасности в районе Аль-Маридиян в Аль-Хасака, выпускники продемонстрировали боевые навыки, которые доказали их огромный опыт, накопленный в различных военных областях. Таким образом они показали всем, что способны выполнять задачи и обязанности, которые будут возложены на них во время работы в подразделениях полиции.