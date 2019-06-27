Иран против США: война закончится адом для американцев

Иранские средства ПВО 20 июня 2019 года сбили новенький американский беспилотный аппарат Global Hawk. Инцидент произошел на побережье провинции Хормозган в Персидском заливе. По словам иранцев, БПЛА вошел в их воздушное пространство. Вашингтон, однако, настаивает, что дело было в нейтральном пространстве. Мир был на волоске от очередного кровавого побоища с участием американских вооруженных сил.

Но Штаты сдали назад

Учитывая степень накаленности отношений между США и Ираном, сбитый беспилотник вполне мог сыграть роль эрцгерцога австрийского Франца Фердинанда. Вначале так и произошло — президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал приказ нанести ответный удар. Но в самый последний момент, когда ВМС и ВВС США уже были готовы атаковать Исламскую Республику, американский лидер отступил. По мнению одних экспертов, это сильно ударило по имиджу Штатов, другие уверены, что, напротив, продемонстрировало мудрость президента и спасло его второй президентский срок.

Мы не хотим войны

В Тегеране тем временем обнародовали детальный разбор инцидента — с видео, картами и заявлениями первых лиц. На всех уровнях власти (в том числе и в КСИР) прозвучали следующие тезисы.

«Мы не хотим войны, но готовы к ней. Иран никогда не нападет первым, но всегда ответит на агрессию. И ответит так, что мало не покажется».

Дабы не быть голословным, на следующий день после инцидента командующий воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде рассказал, что беспилотнику дважды посылали предупредительный сигнал. Кроме того, был еще один самолет, который иранцы пощадили.

«Речь идет об американском P8, на борту которого находились 35 человек. Это воздушное судно тоже нарушило воздушные границы Ирана. Но мы не стали сбивать его, так как хотели лишь предупредить американцев, а не начинать с ними войну», — заявил Хаджизаде.

И Трамп даже поблагодарил иранцев за решение не трогать пилотируемое воздушное судно. Он назвал это «мудрым решением», чем удивил немало американцев. На самом деле, благодарить Тегеран есть за что — иранцы не перешли «красную линию», предоставив американскому лидеру возможность не начинать губительную для его карьеры военную кампанию.

Какие выводы можно сделать

Во-первых, очевидно, что Иран и США стали еще на шаг ближе к войне, в которой, как справедливо отмечают иранские политики и дипломаты, «не будет ни победителя, ни проигравшего. Но будет ад, который ощутят все».

Не исключено, что такие провокации со стороны Соединенных Штатов повторятся после президентских выборов в США в 2020 году. В таком случае, полагают эксперты, конфликта не миновать. К тому же напомню, что стороны считают вооруженные силы друг друга террористическими организациями. То есть подобные инциденты и в Штатах, и в Иране интерпретируются как нападение боевиков. А что это за власть, которая не может защитить свою страну от террористов?

Во-вторых, Исламская Республика Иран готова к войне не только психологически, но и физически. БПЛА, сбитый в Персидском заливе, был новейшего поколения. Это была одна из самых дорогих (более 200 миллионов долларов за штуку) и навороченных моделей, которую невозможно сбить при помощи ПЗРК. Таким образом, Иран продемонстрировал мощь своей ПВО. В группировке, помимо современных комплексов С-300 и ЗРК «Тор-М1», также есть ПВО собственного производства — «Хордад-15». Новинка поступила на вооружение воздушной обороны армии ИРИ в начале июня этого года. Система способна поражать сразу несколько целей ракетами дальнего радиуса действия «Сайад-3». По некоторым данным, именно «Хордад-15» сбил американский беспилотник.

И это еще не всё

В случае вооруженного конфликта иранские баллистические ракеты способны нанести катастрофический ущерб военным базам США в регионе. Речь идет о жизнях тысяч американских солдат. Разумеется, в Вашингтоне прекрасно осознают эти риски. Несмотря на очевидное превосходство американских ВС, иранцы просто так не сдадутся. Это будет дорогостоящая (в т. ч. и с точки зрения человеческих жизней) бойня, которая отразится на ценах на нефть и негативно скажется на мировой экономике. К тому же США и так ведут слишком много войн, в которых годами не могут добиться ничего конкретного.