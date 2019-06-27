Власти Якутии назвали необходимое число самолетов Ил-114-300 вместо Ан-24

Якутск, 27 июня. Руководство Якутии оценивает потребность в региональных пассажирских самолетах Ил-114-300 в 23 штуки до 2029 года для модернизации воздушного парка. Об этом сообщили ТАСС в четверг в региональном министерстве транспорта.

Усовершенствованные самолеты Ил-114-300 могут стать заменой устаревающему парку на базе Ан-24.

«С учетом среднесрочных планов по развитию региональной авиации в республике эксплуатантом воздушных судов третьего класса определена авиакомпания «Полярные авиалинии», — сообщили в региональном ведомстве.

Отмечается, что с учетом текущего состояния лайнеров Ан-24 ведется работа по внедрению с момента серийного производства воздушных судов типа Ил-114-300.

В ведомстве также добавили, что правительство региона в настоящее время направило обращения по потребности и требуемым летно-техническим параметрам самолетов в федеральные органы власти.

Перевозчик «Полярные авиалинии» находится в собственности Якутии, осуществляет, согласно информации компании, примерно 40% перевозок внутри региона, каждый год перевозя более 120 тыс. пассажиров и более 2 тыс. тонн грузов.

Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту поселка Нижнеангарск. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений. В результате происшествия погибли пилот и бортпроводник.