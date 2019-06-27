ФСБ задержала в Новом Уренгое контрабандистов оружия с Украины и Литвы

Новый Уренгой, 27 июня. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Новом Уренгое группу контрабандистов оружия с территории Украины и Литвы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центра общественный связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) были задержаны организатор и 10 участников преступной группы.

Сообщается, что у задержанных было обнаружено и изъяты 33 единицы огнестрельного оружия различного производства: семь автоматов, 11 винтовок, карабинов и ружей, 14 пистолетов и револьверов.

Кроме того, у контрабандистов изъяты три гранаты, примерно девять тысяч патронов и 575 основных частей и деталей оружия.

В ЦОС уточнили, что в ходе оперативных действий была пресечена работа четырех подпольных лабораторий по усовершенствованию средств вооружения.

Злоумышленники нелегально ввозили оружие с территории Украины и Литвы, добавили в ведомстве.

Другие подробности в настоящее время не сообщаются.

Накануне саратовские сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт в месте большого скопления людей, готовившийся боевиком «Исламского государства»1 (террористическая группировка запрещена в России).

1 Организация запрещена на территории РФ.