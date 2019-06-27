Скандалистка Соболь спровоцировала волонтеров Митрохина на фальсификацию подписей

Москва, 27 июня. Команда сторонницы скандального блогера Алексея Навального и юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которая баллотируется в депутаты Мосгордумы, спровоцировала волонтеров выдвинутого на выборах от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на фальсификацию подписи избирателей в его поддержку.

Об этом сообщил сам Митрохин и в среду направил начальнику ОМВД по району Замоскворечье заявление о совершении преступления по статье УК РФ «Фальсификация избирательных документов». Копию документа и пояснение политик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня утром дама, рисовавшая подписи, объявилась и пояснила, что в процессе агитации познакомилась с волонтерами Любови Соболь, которые и уговорили ее ради улучшения показателя по сбору подписей воспользоваться предоставленными ими данными и внести недействительные записи в подписные листы», — возмутился Митрохин.

Политик подчеркнул, что не знает, правда это или нет, но уверил, что сделал все от себя зависящее, чтобы «данный инцидент не соблазнил кого-нибудь на попытку снять меня с выборов или каким-то образом дискредитировать».

«Пусть с этим вопросом разбираются правоохранительные органы», — сказал Митрохин, который собирает подписи для регистрации кандидатом в Мосгордуму в том же округе, где и протеже Навального Соболь.

Кадры, на которых волонтер политика рисует подписи за его выдвижение кандидатом в Мосгородуму по 43 избирательному округу, появились в Сети накануне, после чего Митрохин незамедлительно обратится в полицию. Команда блогера Навального в лице Ильи Яшина, Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова, Владимира Милова продолжает собирать подписи, но успешным процесс вряд ли можно назвать. Оппозиция уже и сама понимает, что ее перспективы на выборах в Мосгордуму весьма туманны, именно поэтому продумывает план «б», чтобы оправдать свой предстоящий провал.

Избиратели ставить подписи за сторонников Навального не спешат, поэтому те пытаются спасти провальную кампанию с помощью провокаций и откровенной травли других кандидатов в Мосгордуму. Для достижения своих политических целей «навальнисты» затравили главу Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Федермессер, которая в итоге снялась с выборов, и взялись за других кандидатов. Об этом свидетельствует и история с Митрохиным.

Однако даже такие откровенно грязные методы вряд ли помогут оскандалившейся оппозиции. Политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко уверен, что «навальнистов» на грядущих выборов ждет громких провал, а истеричная Соболь публично опозорится, не набрав необходимого числа подписей.