Срок действия летного сертификата сгоревшего в Бурятии Ан-24 истекал через месяц

Улан-Удэ, 27 июня. Срок действия сертификата летной годности самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии, истекал 28 июля 2019 года. Воздушное судно было выпущено в сентябре 1977 года и находилось в эксплуатации с апреля 1978 года.

До капремонта в 1991 году Ан-24 был оборудован комплексом АСЛК-70 и работал облетчиком РТС, далее самолет переоборудовали в пассажирский вариант. Воздушное судно проходило ТО на базе авиакомпании «Ангара».

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) прибудет на место жесткой посадки Ан-24 в Бурятии 28 июня. Директор авиакомпании «Ангара» Сергей Мордвинцев уже вылетел в Нижнеангарск, где произошел инцидент, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В результате аварии погибли пилот и бортмеханик самолета. После инцидента в медицинских учреждениях остаются три человека. Ранее сообщалось о четырех госпитализированных, однако 16-летнюю Анастасию Г., которая получила закрытую черепно-мозговую травму, уже отпускают из поликлиники.

Напомним, Ан-24 выполнял рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск». После взлета у самолета отказал один из двигателей, и экипаж принял решение совершить аварийную посадку в Нижнеангарске. После приземления Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Федеральное агентство новостей опубликовало видео тушения воздушного судна.