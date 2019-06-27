Появилась информация о квалификации пилотов Ан-24, аварийно приземлившегося в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Бортпроводница самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, выходила последней — проводила эвакуацию всех пассажиров. Об этом сообщил в четверг Федеральному агентству новостей источник в региональном МЧС.

На борту находилось 43 пассажира и 4 члена экипажа.

В 10.24 по местному времени воздушное судно Ан-24 совершило аварийную посадку в аэропорту поселка Нижнеангарск. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, протаранил металлический забор и врезался в здание очистных сооружений. В результате столкновения начался пожар.

Все 43 пассажира были своевременно эвакуированы.

При столкновении погибли командир воздушного судна (КВС) Владимир К. (стаж работы — 34 года, общий налет часов — 15702.) и бортмеханик Олег Б. (общий налет часов — 13728.). Второй пилот Сергей С. (стаж — 20 лет, общий налет часов — 6315.) и бортпроводник Елена Л. (стаж работы — 16 лет) не пострадали.

В причинах и обстоятельствах происшествия будет разбираться комиссия МАК.

Ранее были названы суммы страховых выплат семьям жертв и пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-24 в Бурятии. По имеющимся данным, родные погибших пилотов получат по 1 млн рублей.