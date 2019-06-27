Москва, 27 июня. Необходимо предпринять ряд изменений на законодательном уровне, чтобы сделать более доступным детский отдых в лагерях во время летних каникул, заявили участники слушаний, прошедших в Общественной палате России.

Российские эксперты рассказали, как сделать лагеря доступными для каждого ребенка. По словам соруководителя рабочей группы по детскому туризму координационного совета по развитию туризма в РФ Сергея Минделевича, большинство детей в России не могут посещать лагеря. Он напомнил, что в летний сезон 2019 года в лагерях отдохнут пять миллионов 830 тысяч детей. При этом он назвал общее количество школьников в России — 15,6 миллиона человек.

Минделевич уточнил, что только треть школьников имеют возможность отдохнуть и оздоровиться в период каникул. Специалист подчеркнул, что согласно Росстату, только 8% детей отдыхают в загородных лагерях. Как пишет РИА Новости, руководитель управления проектов в области образования дирекции государственных проектов МИА «Россия Сегодня» Наталья Тюрина подчеркнула, ситуацию с доступностью российских лагерей может исправить активное включение в этот вопрос работодателей, представителей мелкого и среднего бизнеса.

Ранее стало известно, что закупки для детских лагерей станут безопаснее. Госдума приняла закон о повышении безопасности закупок для детских лагерей. Документ был подготовлен группой депутатов во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым.

Речь идет о введении правила, согласно которому закупки по организации детского оздоровительного отдыха необходимо осуществлять путем проведения конкурса с ограниченным участием. Как ранее пояснял журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, поставщики будут проходить предквалификационный отбор на соответствие специальным требованиям.

Исключение предусмотрено только в том случае, если на объявленный аукцион не были поданы заявки. Тогда закупку можно будет сделать путем запроса котировок и у единственного поставщика.

Значимость закона ранее отметил депутат Рифат Шайхутдинов. По словам члена комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, внесение соответствующих изменений в законодательство «есть возврат здравого смысла в то, что мы делаем с нашими детьми».

Он напомнил, что, согласно действующим нормам законодательства, основным критерием выбора организации для закупки при проведении конкурса является цена.