В Роскачестве дали рекомендации по выбору зонта

Москва, 27 июня. Специалисты Роскачества рассказали, как продлить срок службы зонтов и дали рекомендации по их выбору. Об этом говорится в сообщении организации.

Россиянам напоминают, что необходимо использовать зонт только по назначению. Кроме того, важно не забывать его правильно и вовремя сушить.

«Зайдя в помещение, стоит повесить его куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Позвольте воздуху постепенно осушить зонт», — советуют специалисты.

Иногда можно промывать купол зонта под душем с мягким шампунем и периодически тщательно мыть и ручку. По словам экспертов, не стоит сушить зонт в открытом виде, так как такой способ приводит сохнущую ткань купола в негодность. А если плотно сворачивать мокрый зонт, то уже через год он превратится в «сгнивший».

Также россиянам объяснили, на что в первую очередь ориентироваться при выборе зонта. В Роскачестве подчеркнули, что важно перед покупкой оценить люфт в креплениях механизмов, качество крепления спиц и ткани купола, скорость и плавность открытия и сложения. Кроме этого, специалисты рекомендуют обращать внимание и на отсутствие перетяжек и провисаний ткани при открытом куполе.

«Работу «антиветра» легко проверить резким движением руки: купол должен суметь вывернуться наизнанку», — замечают специалисты.

В Роскачестве подчеркивают, что дождь является верным спутником весны и лета большинства российских регионов, и главная задача зонта заключается в том, чтобы «спасать ваш внешний вид, здоровье и даже репутацию». По словам экспертом, при правильной эксплуатации зонт может прослужить до десяти лет.