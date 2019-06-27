Пилот рассказал о возможных причинах отказа двигателя Ан-24. ФАН-ТВ

Самолет Ан-24 после жесткой посадки под Нижнеангарском получил критические повреждения и сгорел. Одна из версий падения — отказ левого двигателя. В результате происшествия погибли два члена экипажа лайнера: командир и бортмеханик. Корреспондент ФАН-ТВ связался с заслуженным пилотом Российской Федерации Виктором Сажениным, чтобы выяснить, какие причины могли послужить возникновению аварийной ситуации:

«Двигатели расположены на крыльях. При отказе одного тяга другого разворачивает самолет очень сильно. И все зависит от того, вошел винт во флюгерное положение или нет, мы этого не знаем. Второе — все тренажеры этого самолета очень и очень старые, поэтому они не дают реального представления, реальных ощущений у пилотов при тренировках при отказе двигателя. На реальном самолете никто их не тренирует, как совершить посадку с одним отказавшим двигателем. Посадка, скорее всего, как мне было видно по картинке, осуществлялась на грунтовую полосу, это тоже не просто при потере 50% тяги и неровной поверхности, в общем-то, сложно самолет и удержать. Видимо, опыта было недостаточно, поэтому самолет и покатился. Ну а далее пожар, и со всеми вытекающими последствиями. Двигатель может отказать по разным причинам, это и качество топлива, самолет-то сам по себе старый. Это может быть и засорение топливных фильтров. Причины самые разнообразные.»‎, — сообщил заслуженный пилот России Виктор Саженин.