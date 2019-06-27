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Названы суммы выплат семьям жертв и пострадавших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

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Названы суммы выплат семьям жертв и пострадавших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Семьи пилотов, погибших при аварийной посадке в Бурятии пассажирского лайнера Ан-24, получат страховые выплаты в 1 миллион рублей. Об этом в четверг рассказали журналистам в Всероссийском союзе страховщиков.

Согласно Воздушному кодексу, страховая выплата по пилотам составляет 1 миллион рублей, по пассажирам — до 2 миллионов рублей по ОСГОП.

Напомним, в четверг, 27 июня, воздушное судно Ан-24 перевозчика «Ангара» совершило аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, расположенного в Бурятии, после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и протаранил стену здания очистных сооружений. Исходя из видео пассажиров борта, самолету не хватило полосы.

В результате самолет загорелся, два пилота погибли. Согласно последней информации, в медицинское учреждение доставили 19 человек. Спасатели ликвидировали возгорание.

В реестре Национального союза страховщиков ответственности зарегистрирован лишь один договор страхования этой авиационной компании: страховая фирма «Согаз».

МАК и Росавиация также примут участие в расследовании причин и обстоятельств произошедшего.

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Автор: Сергей Петров
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