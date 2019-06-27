Стали известны имена первых госпитализированных после жесткой посадки Ан-24 в Бурятии

Улан-Удэ, 27 июня. Стали известны имена первых госпитализированных после жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии. В медицинские учреждения были доставлены четыре человека с различными травмами, сообщает источник Федерального агентства новостей.

В Нижнеангарскую центральную районную больницу доставили двух пострадавших: 16-летнего Илью М. с ушибом спины и 43-летнего Евгения Квасова с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом коленного сустава.

Также двух пострадавших отвезли в Железнодорожную поликлинику Северобайкальска: Любовь Статник с переломом плеча и 16-летнюю Анастасию Г. с закрытой черепно-мозговой травмой.

Напомним, Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск». После взлета у самолета отказал один из двигателей, и экипаж принял решение совершить аварийную посадку в Нижнеангарске. После приземления Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений и загорелся.

Инцидент произошел 27 июня в 10.20 по местному времени (5.20 по московскому времени). В результате аварийной посадки пилот и бортмеханик самолета погибли. 22 пассажира обратились за медицинской помощью. Ранее Федеральное агентство новостей публиковало полный список пассажиров Ан-24. Кроме того, появились видео и фото с места тушения самолета.