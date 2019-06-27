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Эксперты назвали малые города России, популярные для отдыха в середине лета

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Эксперты назвали малые города России, популярные для отдыха в середине лета

Москва, 27 июня. Онлайн-сервис Tvil.ru, помогающий  бронировать гостиницы и квартиры, составил рейтинг малых городов России, куда стремятся путешественники в июле и августе.

В пятерку своеобразного топа вошли города Осташков, что в Тверской области, Бахчисарай (Крым), Олонец в Республике Карелия, Переславль-Залесский (Ярославская область) и Горно-Алтайск, сообщает РИА Новости.

«Путешественники бронируют летний отдых в малых городах на период от трех дней в Крыму до семи дней в Карелии, и тратят на аренду гостевого жилья от 2000 рублей в сутки в Горном Алтае до 5000 рублей в сутки на Селигере», — говорится в исследовании.

Эксперты назвали малые города России, популярные для отдыха в середине лета

Как напоминает «Газета.ru», ранее стало известно, что российские туристы предпочитают отдыхать на реках в Карелии, Тверской области, в Красноярском крае и на Алтае. 

Самыми популярными местами для отдыха являются поселок Ильинский в Олонецком районе Республики Карелия, село Бжид на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, город Калязин на правом берегу Волги в Тверской области, а также поселки Катунь и Чемал на реке Катунь на Алтае.

Эксперты назвали малые города России, популярные для отдыха в середине лета

Кроме того, в начале июня эксперты общественной организации «Зеленый патруль» подвели итоги весеннего исследования и составили экологический рейтинг российских регионов.

Как следует из итогов проведенной работы, самыми грязными субъектами федерации были признаны Красноярский край, а также Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Главной проблемой этих регионов экологические общественники назвали неспособность местных властей запустить реформу по обращению с отходами производства и потребления.

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Автор: Константин Терехов
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