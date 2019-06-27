Москва, 27 июня. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценил качество куриного паштета и назвал марки с самым вкусным продуктом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Росконтроль» назвал самый вкусный паштет. Специалисты проанализировали образцы марок Argeta, «Каждый день», «Главпродукт», Hungrow и Setra. Эксперты установили, что консистенция и внешний вид у всех продуктов соответствуют хорошему уровню. Лучшими на вкус они назвали продукцию Argeta, «Главпродукт» и Setra. При этом у экспертов были претензии к мучнистому привкусу и слабому аромату пряностей в образце «Каждый день». Кроме того, они определили горьковатый вкус образца Hungrow.

Выяснилось, что куриная печень во всех образцах встречается в незначительном или умеренном количестве — то есть меньше половины объема. Несмотря на это, все марки признаны безопасными. При этом ни один из образцов не рекомендован к покупке.

В перечень товаров с замечаниями попали Argeta, «Каждый день», «Главпродукт» и Setra. В них содержались вещества, не указанные на упаковке, а также найдены посторонние ДНК. Паштет Hungrow добавили в «черный список» «Росконтроля».

Напомним, экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование качества сосисок. Специалисты оценили образцы пяти брендов: «Клинский», «Останкино», «Дымов», «Велком» и «Окраина».

Они оценили их по 80 параметрам. Отмечается, что в четырех образцах из пяти были обнаружены не заявленные ингредиенты. Так, ученые нашли в «Клинских» сосисках частицы свиной шкурки. Также в образцах «Останкино» был найден крахмал, а в «Дымове» — растительный углеводный компонент, в «Велкоме» обнаружены крахмал, клетчатка и ДНК птицы.

Росконтроль не нашел лишние компоненты в продукции под маркой «Окраина». В этих сосисках, как и в остальных образцах, кроме «Останкино», не оказалось молочного жира. Согласно ГОСТу, он должен составлять не менее 40% от общей массы.

Ранее Росконтроль назвал марки лучших сосисок в российских магазинах. По окончании эксперимента выяснилось, что все марки следуют ГОСТу, однако далеко не все ему соответствуют. Например, в составе сосисок «Дымов» и «Клинский» был найден растительный углеводный компонент, категорически запрещенный ГОСТом, поскольку ингредиент добавляется для улучшения консистенции. Также во всей продукции, кроме марки «Клинский», уровень жирности оказался намного ниже заявленного. Сообщается, что в этом есть положительный момент: сосиски оказались более качественными с точки зрения здорового питания.