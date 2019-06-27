Сценарист сериала «Чернобыль» пожелал удачи авторам российского фильма

Вашингтон, 27 июня. Американский создатель и сценарист пятисерийного драматического сериала «Чернобыль» Крейг Мазин (Craig Mazin) пожелал удачи авторам российской версии истории.

В начале весны отечественный продюсер Александр Роднянский, актер и режиссер Данила Козловский рассказали о планах снять фильм о Чернобыле «Опасная вода», Козловский также планирует сыграть в ленте главную роль.

«Я знаю, что они создают свое кино. Я кинопродюсер и знаю, как тяжело снимать кино, так что я бы пожелал тем, кто его делает, удачи», — сказал сценарист во время выступления в вашингтонском Институте Кеннана.

Он отметил, что в ходе съемочного процесса, небольшая часть которого проходила в российской столице, со стороны России не было никакой реакции. Мазин также назвал приятной похвалой слова главы министерства культуры Владимира Мединского, подчеркнувшего, что сериал сделан мастерски, пишет АиФ.

Он также удивился популярности сериала о РФ, сделанного американской компанией, сообщает «Свободная пресса».

«Странно, когда есть очень популярный сериал о твоей истории, сделанный одним из твоих традиционных противников», — резюмировал он.

Мазин также известен по соавторству сценариев к комедиям «Очень страшное кино 3» и «Без чувств».

«Чернобыль» на американском телевизионном канале HBO в данный момент является самым популярным шоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database.

Как сообщала «Газета.Ru», сериал рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.