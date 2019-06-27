ФАН публикует список пассажиров самолета Ан-24 совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске

Улан-Удэ, 27 июня. Федеральное агентство новостей публикует список пассажиров, которые находились на борту совершившего аварийную посадку в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Дмитрий Т.

Владимир Юрьевич Г.

Михаил Васильевич Г.

Солбон Дугарович Ц.

Вячеслав Константинович П.

Светлана Михайловна А.

Анастасия Викторовна Г.

Александр Александрович В.

Александр Степанович М.

Татьяна А.

Лидия П.

Сергей З.

Надежда Т.

Ольга Владимировна Г.

Алексей Д.

Юлия Б.

Баир Д.

Юлия Ш.

Евгения Б.

Николай Павлович П.

Михаил Иннокентьевич Г.

Радна Г.

Андрей Александрович Р.

Анастасия Валерьевна О.

Никита Сергеевич А.

Тамара Григорьевна А.

Роман М.

Павел Николаевич П.

Дари Д.

Анна Павловна И.

Михаил Афанасьевич С.

Виктор Петрович К.

Иван И.

Владимир М.

Евгений Л.

Михаил Р.

Алдар Ц.

Соелма Ц.

Агван Ц.

Андрей Павлович М.

Любовь Федоровна С.

Евгений Валентинович К.

Илья Алексеевич М.

Напомним, что в результате аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска погибли два человека, еще 22 обратились за медицинской помощью.

Все пострадавшие были отправлены в местную центральную районную больницу, четыре человека находятся в средней степени тяжести, 18 – в легкой степени. Тяжелых пострадавших нет.

Пассажирский самолет летел из Улан-Удэ в Иркутск с посадкой в Нижнеангарске. После взлета у самолета отказалась один двигатель, экипаж принял решение об аварийной посадке.

Во время приземления воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, врезалось в очистные сооружения и загорелось. Спасателям понадобился час, чтобы локализовать пожар.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов по факту повлекшей гибели людей жесткой посадки самолета Ан-24 в Нижнеангарске.